El municipio concreta obras de refacción y mantenimiento en más de 100 escuelas de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, está llevando adelante una gran cantidad de trabajos de refacción y mantenimiento en más de un centenar de establecimientos educativos de todas las localidades de nuestro distrito. Estas obras se concretan de cara al inicio de clases y aprovechando el receso de verano en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, técnicas y especiales, e incluyeron trabajos de pintura, refacción de los sanitarios y los servicios de luz, gas y agua potable. Cabe mencionar que esto se suma a numerosas obras de ampliación con nuevas aulas, techos y oficinas administrativas que se efectuaron en otras escuelas brownianas. “Como todos los años realizamos numerosas obras de refacción, mantenimiento y trabajos de infraestructura para poner a punto los establecimientos educativos en todas las localidades de Almirante Brown, de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2023 para la semana entrante”, sostuvo Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino Juan Fabiani remarcó el trabajo articulado con Nación y Provincia para tener “una educación pública de primer nivel en Almirante Brown, generando igualdad de acceso y oportunidades en todos los rincones del distrito”. ¿Dónde se concretan los trabajos? Uno de los ejes de mayor trabajo estuvieron relacionados a la pintura en la fachada e interior de los establecimientos educativos. En este sentido, las mejoras se concretaron en los Jardines de Infantes N° 902, N°903, N°905, N°921, N°922, N°925, N°933 y N°959; y en las Escuelas Primarias N°1, N°6, N°8, N°9, N°12, N°14, N°15, N°17, N°20, N°23, N°25, N°26, N°30, N°36, N°39, N°40, N°41, N°42, N°53, N°62, N°66, N°70, N°71, N°73, N°77, N° 78, y N°80. También en las Escuelas Secundarias N°9, N°10, N°25, N°38, N°40, N°46, N°56, N°57, N°70, N°72 y N°73; en el Centro de Educación Complementario N°801; la Escuela Especial N°502; la Escuela Agraria y la Escuela Técnica N°3 Por otra parte, también se llevaron adelante diferentes trabajos de climatización en los establecimientos, los cuales incluyeron instalaciones eléctricas y también colocación de aires acondicionados. En este sentido, las mejoras se desarrollaron en los Jardines de Infantes N°916, N°920, N°926, N°934 y N°954; y en las Escuelas Primarias N°3, N°9, N°17, N°22, N°25, N°34, N°35, N°41, N°50, N°51, N°53, N°55, N°56, N°62, N°67, N°78, N°81 y N°82. Asimismo, en lo que respecta a Escuelas Secundarias, se encuentran la N°4, N°9, N°24, N°33, N°35, N°51, N°54, N°70, N°73, N°75 y N°79; el Centro de Educación Complementario N°803; la Escuela Técnica N°3 y la Escuela Especial N°505. Otra de los avances sustanciales estuvo vinculado a la reparación y refacción de diferentes servicios esenciales, como por ejemplo el sistema de gas. En este caso se trabajó en el Jardín de Infantes N°917, el Jardín de Infantes N°942; las Escuelas Primarias N°25, N°39, N°75, N°77 y N°82; la Escuela Secundaria N°42 y la Técnica N°1. También se efectuaron refacciones eléctricas en el Jardín de Infantes N°937; las Escuelas Primarias N°3, N°7, N°8, N°11, N°15, N°28, N°32, N°38, N°41; N°46, N°53, N°55, N°60, N°73, N°76 y las Escuelas Secundarias N°31 y N°62. Finalmente, se llevaron adelante mejoras en módulos sanitarios en las Escuelas Primarias N°8, N°23, N°43, N°46, N°61; en las secundarias N°55 y N°62 y la Escuela Especial N°502, además de trabajos en la red de agua del Jardín de Infantes N°932 y la Escuela Primaria N°73, entre otras tareas realizadas. Cabe destacar que las obras fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local; la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Escolar. de Almirante Brown.

