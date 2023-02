Claypolazo!, histórica victoria del Tambo, eliminó a Newell’s de la Copa Argentina

Pero claro, las leyes del fútbol dicen que con merecimientos no se gana y los goles que no se hacen en un arco, se convierten en el otro. A raíz de una pelota dividida llegó el gol de Claypole en pies de Leonel Llodrá. El eterno goleador remató desde afuera del área, pegó en un palo y en el segundo remate la mandó a guardar… Ascenso mata galán. La estética y el buen juego de Heinze no pudieron contra el puntero de la C, que sigue dando que hablar.