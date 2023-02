Paro de bancos: qué servicios funcionarán y cuáles no

Miles de usuarios se ven afectados por el paro de bancos de este jueves 23 de febrero. Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria (AB) llevan adelante un cese de actividades por 24 horas a nivel nacional. Aunque no habrá atención presencial en las sucursales, se podrá operar mediante canales digitales y electrónicos para realizar diferentes operaciones. Paro bancario: qué servicios funcionarán este jueves 23 de febrero El paro de bancos que lleva adelante el personal de las entidades es en reclamo de aumento de salarios. “Que el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores”, informaron voceros gremiales. Sin embargo, desde el homebanking y las aplicaciones se podrá seguir operando.

Both comments and pings are currently closed.