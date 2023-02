Viaducto de Ruta 4 y rotonda Los Pinos: amplían la rotonda y avanza con trabajos de pavimentación

El Municipio de Almirante Brown informó que, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, avanzan a todo ritmo las obras en el Viaducto de Ruta 4 y la Rotonda Los Pinos en Burzaco. En ese marco, actualmente se están realizando los trabajos de ampliación y pavimentación de la rotonda existente para agilizar el tránsito y mejorar la conectividad en toda la zona. Luego de poner en marcha la excavación del túnel y reforzar la estructura del viaducto, actualmente los trabajos se concentran en la pavimentación con hormigón de la rotonda, que además será más grande para una mejor fluidez vehicular en el ingreso mismo al Sector Industrial Planificado de Almirante Brown. Esta importante megaobra se concreta sobre la Ruta 4, con una longitud de 1.206 metros y se materializa con dos carriles de ida y vuelta con separador central, además de las correspondientes colectoras y luminarias con tecnología LED, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. Este avance permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4, potenciando por completo la circulación en una zona de fuerte congestión vehicular. “En articulación con el Gobierno Nacional, esta megaobra le está cambiando la cara a nuestro distrito porque potenciará por completo la vinculación en una zona de importante congestión”, indicó Mariano Cascallare. En esa línea, recordó que “siguen avanzando de forma simultánea las tareas en los pasos bajo nivel de las calles Presidente Perón (en Rafael Calzada) y Diehl (Longchamps)”, además de la etapa final del paso bajo nivel de la avenida San Martín vinculado a las calles colectoras y los puentes carreteros. Por su parte, el intendente interino de Almirante Brown Juan Fabiani, remarcó que “esta obra brindará mayor fluidez al tránsito conectando las rutas N°4, N°16 y N°210 y el Parque Industrial de Burzaco”. Finalmente, la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, remarcó que “actualmente los trabajos se concentran en el hormigonado de la rotonda, que estará a nivel de la avenida Hipólito Yrigoyen y que además será más amplia que la actual”.

Both comments and pings are currently closed.