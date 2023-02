Fernández inaugura una sede universitaria en Tierra del Fuego y visitará la Antártida

El presidente Alberto Fernández arribó este martes a Ushuaia para inaugurar este miércoles una sede de la Universidad de Tierra del Fuego, y luego partirá a la Base Marambio en la Antártida, en lo que constituirá la cuarta visita de un jefe de Estado al continente blanco y tiene el objetivo soberano de reafirmar el carácter “bicontinental” de la Argentina. El avión que trasladó a la comitiva aterrizó a las 20.20 de este martes, informaron fuentes oficiales, y fue escoltado por aviones Pampa de la Fuerza Aérea en su descenso en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas.

