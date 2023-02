En Longchamps, una multitud le dio brillo y color al carnaval de Brown

Miles de personas participaron ayer del multitudinario Festival de Carnaval que se llevó a cabo en Longchamps con desfiles de comparsas, murgas y batucadas, además del show estelar del Frente Cumbiero y La Delio Valdez. La fiesta popular arrancó pasadas las 17 horas y se extendió hasta bien entrada la madrugada. Desde el Instituto Municipal de las Culturas indicaron que los shows y actividades, con entrada libre y gratuita, convocaron a una verdadera multitud destacándose la presencia de miles de familias y grupos de amigos en toda la zona de la intersección de las calles Chiesa y Francia, junto a la estación ferroviaria de Longchamps. En esta primera jornada de lunes el broche de oro estuvo a cargo de La Delio Valdez, que se presentó en el marco de su gira de verano 2023 con temas su último disco, “La Gira y la Serenata”, junto al Frente Cumbiero. Este martes 21 de febrero la nueva jornada de carnaval incluirá los recitales de Rusherking y FMK. El brillo y el color estuvieron dados por las comparsas, murgas y batucadas locales. Este lunes dijeron “presente” La Reciclada (PCD), Los Monchos Murgueros (Longchamps), Sacode O Coraçao (Glew)-, Los Elegantes De San José, Comparsa Los Fabulosos Del Sur (Burzaco), Comparsa- Murga Al Borde (M.Rivadavia) , Los Herederos De José Mármol, Comparsa Esmeralda (Don Orione) y Gres Alegría De Zona Sur (Glew), entre otros. “Aquí estamos, compartiendo la alegría y el carnaval junto a miles de familias y vecinos de nuestro querido Almirante Brown. Durante todas estas jornadas estuvimos con Juan Fabiani y todo el equipo Municipal recorriendo y supervisando que todo estuviera listo para esta verdadera fiesta popular”, indicó Mariano Cascallares mientras saludaba a la gente presente en Longchamps. Cascallares agradeció especialmente al equipo del Municipio de Almirante Brown y a todas las instituciones y personas que colaboraron para que los carnavales 2023 sean un verdadero éxito en nuestro distrito. Esta tarde de martes a partir de las 17 horas los festejos continuarán con la actuación de la murga Los Reyes Del Alboroto (San José), Las Estrellas Luminosas De La Villa (Solano) , Sol Naciente Del Trébol (Glew) , Los Ángeles De La Noche (Adrogué), Los Mimosos De Burzaco, Maracaná De Burzaco, Los Gigantes De Rayo De Sol (Longchamps), Batería Amor Do Samba (Burzaco) y La Nueva Generación (Burzaco). Se adelantó que también habrá también DJ’s en vivo y que se extenderá la una colecta solidaria del programa Causa Común Brown recibiendo útiles escolares de cara al regreso a clases para el Ciclo Lectivo 2023.

