Gripe aviar: Massa señaló que no hay riesgo ni para la población ni para las exportaciones

gobierno de la Nación anunció un programa para la prevención y el control de la gripe aviar. Elanunció En este sentido, se dispuso la puesta en marcha de un Plan de Prevención y Control a través del cual el Senasa podrá extremar el control sanitario en pasos fronterizos y el territorio nacional para reforzar los mecanismos de prevención del circuito comercial. Además, se acordó una inversión cercana a los 1000 millones de pesos para reforzar al Senasa con la incorporación de personal, insumos para laboratorio, logística, equipos, y fortalecimiento en infraestructura para los puestos de fronteras. En este sentido, se dispuso la puesta en marcha de un Plan de Prevención y Control a través del cual el Senasa podráAdemás,con la incorporación de personal, insumos para laboratorio, logística, equipos, y fortalecimiento en infraestructura para los puestos de fronteras. El ministro de Economía Sergio Massa señaló que “no hay riesgo ni para la población ni para la exportación”. Y agregó “Quiero dejarle un mensaje a los productores y a nuestra cadena productiva muy importante. Nos toca enfrentar una de las peores sequías de los últimos 100 años, con además baja humedad de suelo ya acumulada en los últimos tres años. Nos toca además enfrentar una particularidad producto de la sequía y que afecta a muchos animales, nos toca enfrentar una caída de peso en los animales de faena, nos toca enfrentar la posibilidad de blindarnos frente al caso de vaca loca que empezó a aparecer en Brasil, además enfrentar la gripe aviar. Nos tocan condiciones extraordinarias en un momento particular en el que el mundo necesita de las proteínas argentinas y que tenemos enormes oportunidades de crecer abasteciendo al mercado interno”. Por esta razón expresó que “es clave el trabajo entre el gobierno, los gobiernos provinciales y los productores sea unido y trabajemos unidos para garantizar que tengamos el mejor funcionamiento y podamos enfrentar con la mayor fortaleza y fluidez de información estos fenómenos”. Además del titular del Palacio de Hacienda, los anuncios fueron formulados este martes por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y la presidenta y vicepresidente del Senasa, Diana Guillén y Rodolfo Acerbi. El titular de agricultura precisó que la enfermedad “no se transmite por el consumo ni de carne ni de huevo” y adelantó que se darán compensaciones económicas para los criadores de aves en traspatio. Bahillo afirmó que “hemos trabajado para elevar todas las normas de seguridad para proteger a todo nuestro sector productivo” al explicar que la inversión se destinará a equipamiento para movilidad, informática, recursos humanos y laboratorios. En la misma dirección, Guillén expresó: “El éxito de todo el trabajo es poder detectar lo más rápido que podamos las aves que puedan estar afectadas para que desde Senasa podamos proceder con las medidas de control que se deben realizar cuando aparece los focos. La titular del Senasa destacó que “no se contagia la enfermedad si no se manipula un animal enfermo, lo que deben hacer inmediatamente es avisar al Senasa que los retirará con medidas de seguridad para analizarlas en nuestro Laboratorio Nacional”. Por su parte, Acerbi explicó: “Tenemos tres escenarios posibles, un escenario de vía silvestre, un escenario doméstico, de crianza de aves para autoconsumo familiar; y un tercer escenario que es el comercial”. Precisó que “Esta es una enfermedad que trasmiten las aves silvestres y que no podemos subestimar. En el caso del primer escenario, es muy importante que cualquier persona que sale de turismo o sale a pescar por una laguna cualquier ave muerta es una sospecha que se debe notificar. En el segundo escenario, de traspatio, las familias tienen que mantener los gallineros cerrados para que no tomen contacto con otros animales silvestres. En estos dos escenarios estamos trabajando ahora. El tercer escenario que es el que tenemos que preservar como nuestra gran joya, que es el ámbito comercial, lo tenemos que cuidar reforzando las medidas de seguridad, atendiendo cualquier mortandad que sea fuera de lo normal”. Mientras la influenza aviar se encuentre en aves silvestres y de traspatio, Argentina podrá preservar el estatus sanitario y el normal flujo de exportaciones. Las aves criadas en traspatio son principalmente gallinas, aunque también suelen criar se pavos, gansos, patos, entre otros. También se crían aves orna mentales como actividad recreativa para la presentación en ferias o exposiciones rurales locales o regionales. Las nuevas medidas anunciadas se suman a las ya implementadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Senasa, a través de la resolución 147/23. La medida contempla: Rastrillaje de las zonas de los focos en aves silvestres y traspatio para identificación de otras aves enfermas; ¨

Refuerzo de los controles y las acciones de vigilancia epidemiológica en los puestos de frontera, en todos los pasos fronterizos, con Chile, Bolivia y Uruguay;

Desinfección de vehículos, control de pasajeros;

Movilización de agentes especializados en aves y manejo de emergencia de otras dependencias o centros regiones del Senasa, hacia las oficinas ubicadas en las fronteras;

Continuidad en las campañas de sensibilización para notificación tempana; concientización,

Capacitación y recomendaciones para el esfuerzo en las medidas de bioseguridad en granjas comerciales, y

Articulación junto con otros entes públicos en la vigilancia y en el control del movimiento de aves, productos y subproductos de aves. Las autoridades explicaron que la tarea preventiva se desarrolla a través de un trabajo articulado con los Ministerios nacionales de Seguridad y Salud, Parques Nacionales, los gobiernos provinciales y municipales, el sector productivo y los colegios veterinarios. Casos En la actualidad, ante la detección de casos se realizan las siguientes tareas: Relevamientos de las instalaciones y condiciones de las zonas o establecimiento donde fueron hallados los animales;

Delimitación de un perímetro alrededor del lugar del foco para rastrillar y verificar posibles aves muertas o con sintomatología compatible con la enfermedad;

Consulta a vecinos, dueños de los establecimientos, o autoridades ambientales de las provincias, quienes realizaron las notificaciones ante las sospechas por mortandad o sintomatología en aves; y

Establecimiento de puestos de control para evitar el ingreso y egreso de animales enfermos o personal que las haya manipulado recientemente.

Cuando se trata de aves de traspatio, se interdicta el predio y se procede al sacrificio sanitario de las aves que hubieran estado en el lugar donde se determinaron las mortandades y las muestras positivas. Hasta el lunes en Argentina se han reportado cinco casos en cuatro provincias de aves silvestres y de traspatio: 14 de febrero: En la Laguna de los Pozuelos, Jujuy -aves silvestres

17 de febrero: En la Laguna de las Mojarras, Córdoba –aves silvestres-, y

18 de febrero: en Alejo Ledesma -aves de traspatio-, Córdoba;

18 de febrero: en Cerrillos, -aves de traspatio-, Salta; y

19 de febrero: en Villa Cañas -aves de traspatio-, Santa Fe. El secretario Bahillo agregó que se detectaron otros 3 casos más, con lo que se elevan a 8 en el país. En tanto, en la región se han detectado casos en los circuitos comerciales de Bolivia y Perú; en aves silvestres o traspatio en Uruguay y Chile; y casos sospechosos, sin confirmar positivos, en Paraguay y Brasil.

