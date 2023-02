Cascallares y Fabiani acompañaron a 200 familias en una nueva firma de escrituras

Durante un emotivo acto llevado a cabo en Don Orione, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron de una nueva firma de escrituras junto a 200 familias de la localidad de San Francisco de Asís. La actividad se realizó en el Polideportivo de Don Orione, situado en el cruce de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, donde las autoridades rubricaron la firma de estos documentos tan importantes junto con la Escribanía de Gobierno bonaerense. En este sentido, 198 Escrituras correspondieron a la operatoria del Instituto de la Vivienda y las 2 restantes a la operatoria de la Ley 10.830, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Desde el Municipio llevamos adelante un profundo trabajo junto a la Escribanía General de Gobierno provincial para llegar a todos los vecinos y vecinas que necesiten completar este trámite tan importante que genera certidumbre y tranquilidad”, sostuvo Mariano Cascallares, quien subrayó que desde el inicio de la gestión ya se entregaron más de 15.000 escrituras. De ese modo estos vecinos obtuvieron la seguridad jurídica de su hogar y acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía. Juan Fabiani, en tanto, agradeció el “enorme trabajo que realiza el equipo municipal para avanzar con estos documentos tan esperados por miles de familias, en articulación con el Gobierno Provincial”. Por parte de la Escribanía General de Gobierno provincial participó también la escribana Natalia Navas, en tanto que del Municipio de Almirante Brown dijeron presente el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, y la delegada Mabel Klehb.

