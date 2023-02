El Colegio de Abogados de Lomas de Zamora celebra sus 50 años

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (CALZ) cumple 50 años y lo celebrará con un acto institucional este jueves 23 de febrero a partir de las 15 hs. en su sede de Larroque 2360, Banfield. En la actividad estarán presentes la Presidenta de la institución, María Victoria Lorences; integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires; intendentes de la región; Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial, entre otras autoridades. El CALZ fue creado en febrero de 1973, fecha en la que se realizó la Asamblea Constitutiva que dio origen a la institución. El Departamento Judicial se había concretado en 1972 como un paso hacia la descentralización de la Justicia. El mismo incluye actualmente los municipios de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Echeverría y Ezeiza.

