Cortes de luz: el Gobierno advierte a EDESUR

Más de 27.000 usuarios de Capital Federal y del sur de la Provincia de Buenos Aires registran suspensiones del servicio eléctrico y desde la Secretaría de Energía enviaron un fuerte mensaje a la empresa proveedora. Las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires y el sur de la Provincia han sido fatídicas, debido a la insufrible ola de calor, con temperaturas rondando los 40 grados, y a los extensos cortes de luz que miles de vecinos han denunciado. argentina.gob.ar), actualmente Edesur tiene más de 27.000 usuarios sin suministro eléctrico, a merced del calor y sin poder apelar al aire acondicionado o, al menos, el ventilador. De acuerdo a lo registrado en la web del Gobierno (), actualmente, a merced del calor y sin poder apelar al aire acondicionado o, al menos, el ventilador. Si bien uno de los cortes registrados en el barrio porteño de Villa Devoto había sido programado por mantenimiento y obras de la empresa, hay barrios de la Capital y del sur de la Provincia de Buenos Aires que registran “interrupciones en el Servicio de Media Tensión”, sin previo aviso. De manera que, en lo que respecta a CABA, Almagro, Balvanera, Caballito, Flores, Mataderos, Parque Avellaneda, Retiro, San Cristóbal, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Luro tienen zonas sin luz con 18.600 afectados aproximadamente. Mientras que, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, las ciudades de Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown registran casi 5.700 hogares sin suministro. Por supuesto, la indignación de los ciudadanos que pagan sus impuestos no tarda en convertirse en reclamos formales, que llegan directamente al Gobierno nacional. En este sentido, la secretaria de Energía, Flavia Royón, se pronunció en su cuenta personal de Twitter: “Tenemos reportes que cientos de familias llevan días sin electricidad. Tienen una cosa en común, son todas clientes de EDESUR”. En este mismo tono, sostuvo que acababa de “instruir al ENRE para que inicie las actuaciones administrativas correspondientes para solucionar de forma inmediata, y definitiva, este tipo de situaciones que se repiten año tras año”, al mismo tiempo que agregó: “no nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa EDESUR”. “En forma inmediata el ENRE instruirá a reforzar las cuadrillas para restaurar el servicio e iniciará la auditoría del cumplimiento del plan de verano presentado”, concluyó. De esta manera, se prevé que para la medianoche los usuarios damnificados recuperen el suministro de electricidad y puedan atravesar estos días de calor de la mejor forma posible.

Both comments and pings are currently closed.