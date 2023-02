Lanús: un negocio puso un dispenser con agua fría para los que pasen y necesiten

En plena ola de calor, un comercio de Lanús puso a disposición de toda la gente un dispenser con agua fría, en forma totalmente gratuita. “En la puerta de nuestro local pueden tomar un vaso de agua fresca o cargar sus botellas de agua. Siempre van a encontrar este dispenser con vasos plásticos en nuestro horario comercial. A cuidarse que está haciendo muchísimo calor”, publicó publicó @JosePescaLanus en sus redes.

Both comments and pings are currently closed.