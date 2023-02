Cascallares junto al campeón Jeremias Ponce antes de su próxima pelea en Estados Unidos

Mariano Cascallares mantuvo una reunión con el boxeador Jeremías Ponce, oriundo de José Mármol, a quien le entregó un subsidio por parte del Municipio de Almirante Brown de cara al combate que llevará adelante el 25 de febrero por el título Walter Junior FIB. La reunión se llevó adelante en el Palacio Municipal, donde Cascallares ratificó el acompañamiento del Municipio para que el boxeador de 26 años, pupilo del gimnasio de Santos Zacarías en Rafael Calzada, pueda ir por un nuevo objetivo en su exitosa carrera deportiva. Jeremías es boxeador y arrancó su carrera a los 16 años. Actualmente es el número uno del ranking FIB, ostenta un palmarés de 30 victorias (20 kg) sin empates ni derrotas, y ganó la chance de pelear por el título welter junior FIB ante el puertorriqueño Subriel Matías el próximo 25 de febrero en The Armory, Minneapolis, Estados Unidos, luego de noquear técnicamente en 10 rounds al inglés Lewis Ritson, el 12 de junio de 2022. “Hoy mantuvimos un emotivo encuentro con nuestro campeón Jeremías Ponce y con su equipo que son un orgullo para José Mármol y para todo Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó que con el equipo que encabeza el intendente interino Juan Fabiani “es una prioridad poder ayudar a los deportistas brownianos para que puedan crecer en sus diferentes disciplinas”. Participaron de la actividad el director General de Deportes, Juan José Crupi; la delegada de José Mármol, Valeria Ramallo, y los entrenadores de Jeremías: Alberto y Patricio Zacarias, entre otras autoridades.

