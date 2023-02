Esta semana habrá un día con 11 grados en Buenos Aires: cuál

La semana que comienza el domingo 12 de febrero y termina el sábado 18 con el primer día del fin de semana largo por los feriados del Carnavan comenzará con lluvias y que volverá a tener jornadas de extremo calor se espera en Buenos Aires según el pronóstico del tiempo Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aunque el sitio Meteored estima que en dos de las jornadas habrá mínimas de 11 grados. El lunes se prevén tormentas aisladas y chaparrones, con mejoras hacia la noche, vientos del sudoeste cambiando al noroeste y luego al norte y marcas térmicas que irán de los 25 a los 31 grados. Para el martes se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del norte rotando al sur y los termómetros entre los 23 y los 34 grados. El miércoles se espera cielo algo nublado y vientos del sudeste cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31. Ya el jueves se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al este y marcas térmicas que oscilarán entre los 19 y los 29 grados. El viernes se anuncia cielo algo nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 18 y los 29 grados, por lo que será el día “más fresco” de la semana. En tanto, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 30. Cuándo se va el calor y vuelve el frío El sitio Meteored estima una temperatura mínima de 11 grados a las 6 de la mañana del viernes 17 de febrero en Buenos Aires. La lluvia del jueves ya bajará la mínima a 15 y la máxima a 25.

Both comments and pings are currently closed.