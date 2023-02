Miles de vecinos vibraron con el inicio de la temporada de carnavales 2023 en Brown

Miles de vecinos y vecinas disfrutaron de la puesta en marcha de la Temporada de Carnavales 2023 realizada este fin de semana por el Municipio de Almirante Brown en las localidades de San José, Glew, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia. A través del Instituto Municipal de las Culturas, las jornadas libres y gratuitas incluyeron la presentación de murgas, baterías, comparsas locales y shows, en el marco de una iniciativa que se replicará todas las semanas del mes en distintos rincones del distrito. Las fiestas carnavaleras iniciaron el jueves pasado en La Lunita de San José, ubicado en Lamadrid 5708, donde estuvieron presentes Bachicha y DJ Almada. Luego, el sábado 11, se realizó la Fiesta Tradicional en la avenida Almafuerte de Glew con shows de comparsas y escolas do samba, en una actividad organizada por las instituciones locales y el Municipio de Almirante Brown. Ese mismo día hubo corsos en la plaza El Progreso de San José, ubicada en Lamadrid y El Cardenal; y también un carnaval en el Barrio Pilarica, de Malvinas Argentinas, en la intersección de las calles Diómede, desde Ombú hasta Acacia. Finalmente, el domingo 12 de febrero, el carnaval se trasladó a la Plaza Eva Perón de la localidad de Ministro Rivadavia con la presencia de los grupos Alta Cumbia y Kaos, impulsado por la mesa de instituciones y la Casa de la Cultura local. “Estamos muy contentos con la gran repercusión del primer fin de semana de carnavales en nuestro distrito, que contó con la presencia de miles de familias y grupos de amigos que se acercaron a disfrutar de jornadas a pura música y color”, destacó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recordó que “el broche de oro de estas jornadas libres y gratuitas serán el lunes 20 y martes 21 de febrero en Longchamps con la presencia de La Delio Valdez, el Frente Cumbiero, Rusherking y FMK”.

