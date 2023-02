Lanús/ Un sacerdote evitó un femicidio a cuchillazos en plena misa

Un párroco de Lanús, en Buenos Aires, evitó un femicidio en plena misa, cuando luego de comulgar un hombre intentó apuñalar a su expareja con una cuchilla de carnicero. Sucedió en la iglesia Nuestra Señora de los Trabajadores, en la localidad de Villa Caraza. Medios locales informaron que Oscar Eduardo Casagrande, de 63 años, asistió a la ceremonia religiosa y se ubicó en los asientos más alejados del altar. El objetivo era aprovechar la oportunidad para atacar Dolores Rolón (60), su exnovia. En el momento final de la ceremonia, en la eucaristía, Casagrande se sumó a la fila, comulgó y, mientras el resto de los presentes se recogió para la oración, sacó de un bolso la cuchilla que utiliza en su carnicería y quiso apuñalar a la mujer. Veloz de reflejos, el sacerdote se dio cuenta del hecho y se puso delante de la mujer mientras otros fieles se le abalanzaron para quitarle el arma blanca, mientras el atacante también amenazaba al religioso. En ese momento, la víctima activó el botón antipánico y a los pocos minutos llegó la Policía, que redujo a Casagrande y se lo llevó detenido por tentativa de femicidio y amenazas. Luego se supo que Rolón contaba con botón antipánico porque ya lo había denunciado por violencia y hostigamiento una vez separados e incluso la Justicia había dispuesto una restricción perimetral, que venció porque la víctima no renovó. El jefe de Gabinete y secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, remarcó que “este fue un caso tremendo y si no hubiera sido por la intervención del cura y de los vecinos que estaban en misa hoy estaríamos hablando de otro femicidio en el país”.

