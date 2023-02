Chikungunya: síntomas y secuelas de la enfermedad que tiene en alerta a Paraguay

Dolor en las articulaciones, fiebre, cefalea y dolor muscular son los síntomas de la chikungunya, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti -que también es vector de dengue, zika y fiebre amarilla-, y que en estos días está generando un importante brote en Paraguay. Las autoridades sanitarias argentinas instaron a estar alertas en el país, donde ya hay casos importados en cinco provincias. Paraguay atraviesa un brote de chikungunya, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que también es vector de dengue, zika y fiebre amarilla. La particularidad de esta patología es el intenso dolor en las articulaciones, acompañado por fiebre, cefalea y dolor muscular. La frontera hace suponer que la situación sanitaria impactará inevitablemente en Argentina. De hecho, ya cinco provincias reportaron casos importados: Formosa, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco y Córdoba.

Both comments and pings are currently closed.