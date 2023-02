Suma fija para trabajadores registrados: qué se sabe hasta ahora y cuándo se pagaría

Para el Gobierno, los salarios y la inflación son una preocupación permanente. Es por eso que en el Congreso, desde el oficialismo impulsan un proyecto para “incorporar una nueva suma fija” para trabajadores registrados de todo el país. Se trata de una medida que podrá aplicarse en paralelo a las paritarias, que vienen demostrando actividad permanente en los últimos meses. Por eso, desde el Frente de Todos (FdT) insisten en ampliar el marco de mejoras salariales y consolidar el poder adquisitivo de los trabajadores registrados. Salarios: impulsan proyecto de suma fija para trabajadores registrados El anuncio surgió este jueves. En diálogo con AM 530, el diputado nacional del FdT, Daniel Arroyo, dio a conocer la iniciativa, que propone otorgar una nueva suma fija para los trabajadores registrados del sector público y privado. El objetivo es claro: “Recuperar los ingresos”, destacó el legislador. El exministro de Desarrollo Social explicó que la iniciativa tiene como eje “achicar la pirámide salarial”. En ese sentido, el legislador destacó: “Creo que es un tiempo para una suma fija porque lo que haría es achicar la pirámide de los que ganan menos y los que ganan más”. Al mismo tiempo, Arroyo comentó la posibilidad del pago de un bono, como alternativa, para compensar el desfasaje entre salarios e inflación. Qué dicen en el Gobierno sobre el pago de una nueva suma La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, había dejado en claro la postura del Gobierno en la previa del pago del bono de $24.000, otorgado a final de 2022. “Las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionarlas. Lo cierto es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares”, había manifestado la funcionaria en ese momento, donde se debatía cuál era la mejor alternativa para compensar los bolsillos de los trabajadores. “La idea de la suma fija es una idea de incorporación permanente que en relación al segmento del trabajo formal no nos parece lo más adecuado, porque la verdad es que las paritarias están demostrando vigor y se negocia al máximo. Entonces, no es la idea tensar ahí”, insistió Olmos. Este jueves, Daniel Arroyo remarcó que su asignación postularía un “debate muy fino” que sumaría varios condimentos en la mesa de negociación: inflación, salarios, ingresos, la cuestión macroeconómica y las metas fiscales del acuerdo con el FMI. “El acuerdo con el Fondo tiene metas fiscales muy claras. Este año es del 1,9%. Por eso creo que hay un corsé de varios aspectos a la vez, pero creo que hay que mejorar los ingresos”, explicó el diputado del FdT.

