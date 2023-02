Los colegios privados se suman al programa Precios Justos

Lo anunciaron los ministros Sergio Massa y Jaime Perzcyk. También adelantaron que las instituciones adherentes tendrán un esquema de tarifas de luz y gas similar al de los clubes de barrio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Educación, Jaime Perczyk, anunciaron este martes junto a las cámaras del sector la adhesión de los colegios privados al programa Precios Justos. “Hemos consolidado un acuerdo con más de 80 empresas para tener una canasta escolar que siga el 3,2% de actualización de precios a lo largo de los próximos meses”, explicó Massa. Al respecto, comentó que el objetivo es “garantizar los gastos de nuestras familias” y que “sean gastos controlados, que no golpeen el salario ni los ingresos y que permitan garantizar que los chicos vayan al colegio normalmente”. Acto seguido, el ministro agradeció a las cámaras que representan a las entidades educativas privadas argentinas así como también al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Comercio. “Tranquilidad” “Pudimos avanzar en un acuerdo que, de alguna manera, nos da la tranquilidad de saber que para todos los hogares argentinos que tienen a sus hijos en edad escolar les damos previsibilidad, les damos certidumbre”, añadió. El funcionario, a la vez, sostuvo que “el Estado va a hacer un esfuerzo al rededor de lo que muchas provincias argentinas pagan en materia de subsidios” y “otro esfuerzo estableciendo un esquema de luz y de gas similar al que tienen los clubes de barrio”. Por otra parte, Massa agradeció el trabajo de Perzcyk “para que no sea un acuerdo que influya en las escuelas de capital o Provincia sino en las escuelas de todo el país”. “Esperamos el compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gastamos de nuestras familias, estamos ayudando a que vivan mejor”, completó. Ciclo lectivo Por su parte, Perczyk agradeció “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los representantes de la educación privada para dar previsibilidad a los aumentos de las cuotas de los colegios y llevar tranquilidad económica a las familias”. “Argentina tiene un sistema educativo en el que el 75% son establecimientos públicos y el 25 restante privados, por eso agradecemos que se sumen a este acuerdo”, resaltó. Consignó que este acuerdo “es un paso más hacia el inicio del próximo ciclo lectivo” e invitó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a “que adhieran al convenio firmado hoy”. De la firma del convenio, participaron también el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el Asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo; la directora de Educación Pública de Gestión Privada, María Gloria Zingoni; el secretario General del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz.

Both comments and pings are currently closed.