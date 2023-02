Nuevo Hospital de Temperley avanzan obras

Para que los vecinos tengan cada vez más servicios de calidad, el Municipio está fortaleciendo el sistema de salud con obras históricas. En Temperley avanza la última etapa de trabajos dentro del Hospital de Diagnóstico Inmediato. “Este nuevo hospital, que muy pronto estará al servicio de los vecinos y vecinas, forma parte de la revolución de obras que se viene desarrollando en Lomas y llega para abrazar el sistema sanitario con el primer resonador de la región, tomógrafo, ecógrafo, sala de rayos digitales y el histórico vacunatorio del Dispensario Aráoz Alfaro”, expresó el secretario de Salud, Mariano Ortega Soler, quien estuvo supervisando las obras. Sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Pringles construyeron un edificio para atender a más de mil pacientes por día y brindar los resultados de los diagnósticos en solo una hora. El lugar también va a tener salas de recepción, espera e internación tanto para pediatría como personas adultas. Actualmente, las cuadrillas se encargan de las instalaciones, refrigeración y el montaje de todos los equipos, aparatos e insumos. “Hace poco llegó el nuevo el nuevo tomógrafo de última generación que se suma a los del Hospital Llavallol y del Hospital Gandulfo para seguir reforzando este sistema integrado que construimos en Lomas”, destacó Ortega Soler. La recorrida contó con la presencia de la intendenta Marina Lesci; el jefe de Gabinete del Municipio, Martín Choren; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Piergiovanni; y el senador provincial Adrián Santarelli. Financiado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el diseño fue pensado con una funcionalidad simple y circulación diferenciada para los vecinos y el personal médico. El acceso principal para pacientes ambulatorios se compondrá de una gran recepción y sala de espera. Mientras que en la parte de atrás estará el sector de internación pediátrica y de adultos. A su vez, un pasillo separará las áreas privadas, laboratorios, administración y de servicios generales. Y por la izquierda se llegará al shockroom y al quirófano. Otro proyecto destacado es la ejecución de un Hospital de Diagnóstico Inmediato en Banfield que, junto al de Temperley, permitirán alcanzar una capacidad de 30 mil atenciones por mes en la ciudad.

