Asesinato y misterio: una productora de teatro recibió 7 disparos en Ciudad Evita

Brutal crimen en Ciudad Evita. Una mujer de 50 años fue asesinada a balazos y puñaladas frente a su domicilio tras ser atacada por un hombre que luego huyó en un auto. Actualmente las se investiga si se trató de un femicidio o un intento de robo. La víctima fue identificada como Perla Giliberti, quien había realizado trabajos como productora televisiva y teatral, y actualmente mantenía una serie de problemas personales. Según las fuentes, la mujer residía en la planta baja del edificio 21 de un complejo de departamentos ubicado en El Coronillo al 3300, de Ciudad Evita, en el sudoeste del conurbano bonaerense, adonde arribaron los efectivos de dicha jurisdicción tras ser alertados por un llamado al 911. Macabro hallazgo En el lugar, los policías encontraron a la víctima con varias heridas cortantes y sangrantes, y se entrevistaron con una vecina que indicó que la mujer residía allí y había sido atacada a través de la reja perimetral del complejo, tras lo cual, cayó del lado de la vereda interna del mismo, a unos dos metros de la entrada, que estaba cerrada. A su vez, esta testigo refirió que alcanzó a ver a un hombre que huyó a la carrera y a unos 200 metros ascendió a un Chevrolet Corsa gris o marrón en el que habría más personas a bordo, vehículo que fue captado por una cámara de seguridad ubicada en el lugar. “El ataque se dio reja de por medio. Suponemos que ella se acercó porque conocía a su agresor”, indicó a Télam una fuente de la pesquisa. En tanto, personal médico que arribó luego a la escena del crimen constató el deceso de Giliberti y que presentaba dos o tres cortes a la altura del cuello y al menos una herida de bala, aunque estos datos serán confirmados esta tarde con la operación de autopsia. La carta que hallaron los detectives en la cercanía de la casa de Perla Gabriela Giliberti. Foto: Policía. De hecho, los peritos de Policía Científica que trabajaron en el lugar advirtieron siete heridas en forma de orificio. Mientras que otros testigos contaron a los efectivos que, al parecer, la víctima tenía problemas económicos y una pareja solía pasarla a buscar en un auto de color gris. En ese sentido, una vecina señaló que escuchó una discusión y una amenaza de muerte por parte de una expareja de la víctima. Otras hipótesis del caso Una fuente judicial explicó a Télam que no se descarta la hipótesis del robo, aunque junto a la mujer, que alquilaba la propiedad que ocupaba, se halló su IPhone y un sobre cerrado tipo carta. De acuerdo a los voceros, en el departamento de Giliberti se secuestraron otros tres celulares y una Tablet, al tiempo que los peritos procedieron a la apertura del sobre en el que hallaron una servilleta de papel con el dibujo de un corazón partido o roto, junto a una firma ilegible. Lugar del asesinato en Ciudad Evita. Foto: Twitter @mauroszeta. Por otro lado, los pesquisas se entrevistaron con un hermano de la víctima y determinaron que la mujer había sido excluida de su domicilio anterior por su madre, por 120 días, en el marco de una orden del Juzgado de Familia 6 de La Matanza. Además, la víctima tenía un conflicto con una inmobiliaria a la que había denunciado por la retención indebida de un vehículo, ante lo cual, desde ese local la acusaron a ella por falsa denuncia, añadieron los voceros.

