El municipio instala 150 “Paradas Seguras” con cámaras, botón de pánico e intercomunicadores

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno Nacional, inició el proceso de instalación de 150 nuevas “Paradas Seguras” que estarán dotadas con cámaras de seguridad e intercomunicador directo con el Centro de Operaciones Municipal (COM) ubicado en Burzaco para alertar sobre cualquier emergencia. Estos importantes puntos de prevención se están colocando y equipando en lugares estratégicos en las doce localidades del distrito, principalmente en avenidas o calles con mucha presencia de personas. Dichas paradas contarán con cámaras de seguridad integrada y también en sus alrededores, botón antipánico, intercomunicador con el centro de monitoreo y un sistema de altavoz integrado. Estos mecanismos se están instalando. “Se trata de una herramienta preventiva muy importante porque permite que los vecinos y vecinas puedan comunicarse de manera directa con el COM ante cualquier emergencia”, sostuvo Mariano Cascallares y agregó que “junto a la Nación y a la Provincia seguimos sumando herramientas para llevar tranquilidad a nuestra gente”. Actualmente en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación se lleva adelante el proceso de implantación de las paradas en los distintos barrios y la puesta en marcha de la conectividad para sus correspondientes usos, todo con el objetivo de que en los próximos meses puedan estar funcionando en su totalidad. Cabe destacar que el Municipio de Almirante Brown ya instaló también 50 refugios más entre Puntos Seguros (principalmente en espacios públicos) y Paradas de colectivos con la misma funcionalidad, elevando a 200 los dispositivos preventivos de estas características en nuestro distrito. El intendente interino, Juan Fabiani, remarcó finalmente que “el principal objetivo es seguir sumando herramientas preventivas para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener más seguridad”.

