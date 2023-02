Lanzan la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030

La candidatura en forma conjunta de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay como sedes del Mundial 2030 será anunciada en forma oficial este martes en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el partido bonaerense de Ezeiza. El evento comenzará a las 12 y estarán presentes el presidente del ente rector del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la Federación de Fútbol de Chile.

Both comments and pings are currently closed.