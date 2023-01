Bomberos: el paso bajo nivel de San Martin refujo a tiempo de respuesta ante emergencia

A tres meses de su apertura al tránsito vehicular, el paso bajo nivel de la avenida San Martin, ubicado entre las estaciones de Adrogué y Burzaco, transformó positivamente el tránsito local agilizando la circulación de más de 25 mil vehículos diarios, mejorando la conectividad y seguridad, y reduciendo el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. Dicha obra ha generado soluciones para todos los actores de ese nudo vial, tanto automovilistas, como peatones y las formaciones del Ferrocarril. También para la asistencia en caso de urgencias ya que la congestión en el tránsito resultaba un obstáculo para garantizar una respuesta oportuna. Al respecto, Maximiliano Herrera oficial ayudante del Destacamento de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, señaló que el flamante paso ha permitido reducir el tiempo de viaje para dar intervención ante un siniestro. “La obra facilitó nuestra llegada a los barrios Arzeno, Malvinas Argentinas y Barrio Lindo, ya que nos demorábamos mucho en las barreras de San Martín, Nother y Amenedo. El nuevo cruce, donde además circulamos cómodamente y en menos tiempo, ha facilitado muchísimo nuestra tarea y ha beneficiado a los sistemas de salud, a la policía y Defensa Civil del Municipio”, explicó. “Como vecino del distrito creo que con el paso bajo nivel hubo un antes y un después para toda la comunidad”, añadió Herrera. Por su parte, Mariano Cascallares señaló que la obra “mejoró la transitabilidad y la accesibilidad en todo el distrito, eliminando la siniestralidad potencial del viejo paso, y reduciendo la congestión vehicular en la zona, lo que permite optimizar el desarrollo de los servicios de emergencia, como el que prestan nuestros Bomberos Voluntarios “. Vale señalar que, entre otros beneficios, el paso bajo nivel permite una mayor seguridad vial para conductores y peatones, evitando accidentes en los cruces a nivel. Además, hay más fluidez del tránsito debido a que se termina con las demoras producidas por la barrera, reducción de la contaminación ambiental, y posibilidad de incrementar la frecuencia del servicio ferroviario debido a la eliminación de los pasos a nivel. Mientras tanto el Municipio de Almirante Brown -que conduce el intendente interino, Juan Fabiani-, en articulación con el Gobierno Nacional, avanza con la instalación de otros dos Pasos Bajo Nivel en Longchamps y Rafael Calzada, así como también con el Viaducto que se construye sobre Ruta 4 a la altura de la Rotonda de Los Pinos. Estas son todas obras que ya agilizan la circulación vehicular en el distrito mejorando la calidad de vida de las y los vecinos.

