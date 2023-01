En Quilmes vecinos saquearon un camión con ganado y faenaron a tres vacas en la calle

El hecho ocurrió en Quilmes, donde un grupo de vecinos atacó a un camión que transportaba vacas hacia un frigorífico, abrieron la puerta de la jaula y liberaron a los animales para luego atraparlos en la calle y faenarlos. El episodio se produjo en la esquina de calle Pedemonte y 187, del barrio La Cañada, en el sur del Conurbano bonaerense. Tras liberar a cuatro vacas, las personas que detuvieron el camión carnearon a tres de los animales, mientras que una vaca fue rescatada por proteccionistas, pero con heridas de gravedad, ya que la mantuvieron atada e intentaron matarla.

Both comments and pings are currently closed.