Alberto Fernandez, Filmus y Cascallares presentaron en Longchamps un alimento que desarrolló el CONICET

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, la planta Danone en la localidad de Longchamps, donde se presentó un nuevo yogur elaborado con tecnología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La jornada se llevó adelante en la industria ubicada en Longchamps y contó también con la participación del CEO y vicepresidente senior de Danone, Juan Garibaldi; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, entre otras autoridades. Allí las autoridades recorrieron las instalaciones de esta importante planta en la que trabajan casi 800 personas y se interiorizaron sobre este nuevo producto elaborado gracias a un convenio de licencia entre el CONICET y la industria Danone Argentina S.A. “Estamos en Almirante Brown visitando Danone y presentando un nuevo producto realizado en conjunto con tecnología del CONICET porque estamos convencidos que el desarrollo del conocimiento y tecnología garantiza la prosperidad de las sociedades”, sostuvo Alberto Fernández durante el acto, quien subrayó la importancia de “seguir trabajando en equipo para tener el país que nos merecemos”. Cascallares, en tanto, destacó que “esta actividad tan importante es sinónimo del trabajo articulado entre lo público y lo privado potenciando el desarrollo de un producto creado desde Argentina para el resto del mundo”. “En el Municipio de Almirante Brown acompañamos y potenciamos a nuestras industrias locales porque son un motor importantísimo en la generación de empleo”, agregó. Esta nueva línea de yogur fue creada con tecnología desarrollada por investigadoras e investigadores del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) del CONICET. Se trata de la cepa probiótica “Lactobacillus rhamnosus CRL1505”, una bacteria láctica que refuerza el sistema inmune para prevenir o afrontar infecciones respiratorias e intestinales y contribuir a una mejora en la calidad de vida de la población. En este sentido, según se informó oficialmente, gracias a la articulación público y privada, el CONICET destinará yogures provistos por la empresa a instituciones de bien público con fines sociales.

