Este fin de semana llega “Brown a Cielo Abierto” a Rafael Calzada con el camión cultural, shows y los Food Trucks

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de enero el festival familiar “Brown a Cielo Abierto” en el parque de la Estación de Rafael Calzada que incluirá Food Trucks, juegos, shows, la presencia del Camión Cultural y un cierre de lujo a cargo de “El Bordo”. Desde el Instituto Municipal de las Culturas browniano precisaron que las actividades se desarrollarán a partir de las 17 horas, en el espacio público ubicado en el cruce de Güemes y Arias de Rafael Calzada. Hoy viernes 27, por ejemplo, tocarán las bandas Dylan Yeah y La Potencia Real, mientras que mañana sábado 28 harán lo propio Purasangre y La Monky, además de Food Trucks (sábado y domingo) con propuestas gastronómicas y juegos organizados por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación profesional de Almirante Brown. Finalmente, el domingo 29 a partir de las 18 horas llega a Rafael Calzada el Camión Cultural con una propuesta bien rockera: bajo la conducción de Vane González tocarán las bandas Almas Desiertas, Reliquia de Buitres, Gordo Larvo y, para el final, un broche de oro a cargo de El Bordo. La propuesta artística es impulsada por el Ministerio de Cultura y Tecnópolis en articulación con el Municipio de Almirante Brown, con el objetivo de recorrer distintas localidades bonaerenses con espectáculos gratuitos y para todo público. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de un nuevo Festival Familiar con propuestas gastronómicas y también shows en vivo en nuestra querida localidad de Rafael Calzada”, subrayó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani remarcó la importancia de “seguir generando espacios de vinculación al aire libre para compartir en familia o con amigos”.

