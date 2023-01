Cascallares y Fabieni compartieron con estudiantes una jornada el programa “Escuelas Abiertas de Verano”

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, compartieron con estudiantes de nuestro distrito una jornada del programa “Escuelas Abiertas de Verano” 2023, que se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. Durante este ciclo, más de 4 mil estudiantes brownianos realizan actividades recreativas, artísticas y deportivas a lo largo de la presente temporada estival. En efecto, estudiantes de 54 instituciones educativas disfrutan del programa recreativo -que se desarrolla durante el receso por vacaciones-, en el que no faltaron festejos por la obtención de la tercera Copa en el Mundial de Qatar y por el 150 aniversario de Almirante Brown que se celebra este año. Al aire libre, las chicas y chicos no solo desfilaron con camisetas y banderas argentinas, sino bailaron y cantaron el feliz cumpleaños al distrito. El cierre se realizó durante dos jornadas consecutivas. Al respecto, Cascallares hizo hincapié en cada una de las actividades recreativas que se llevan adelante en el Municipio. “Son diversas las propuestas que se brindan en verano, como las escuelas abiertas para el entretenimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, siempre promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades”, afirmó. En tanto, Fabiani agradeció el compromiso y trabajo de todo el equipo municipal que colaboró para el desarrollo de la iniciativa. Cabe señalar, que el programa realizado por el Municipio -en articulación con el Consejo Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires-, permitió que durante enero más de 4 mil estudiantes de 54 instituciones educativas del distrito (nivel inicial, primario y secundario), disfrutaran de juegos y actividades acuáticas y deportivas de forma libre y gratuita. En este sentido se pusieron a disposición los materiales necesarios, además de los traslados para las jornadas de natación en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, y se dio continuidad al servicio alimentario escolar. Durante el ciclo 2023, los y las alumnas trabajaron semanalmente diferentes temáticas (circo, kermesse, carnaval, entre otras) y realizaron el cierre celebrando el campeonato mundial de fútbol. Participaron de la jornadas, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, el titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, y la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, además de miembros de la comunidad educativa, entre ellos, inspectores, consejeros escolares y docentes. er

