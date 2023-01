Insaurralde dijo que no se puede hablar de candidaturas mientras Cristina siga proscripta

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, afirmó que el peronismo “no puede pensar en candidaturas” para las próximas elecciones “hasta no romper la proscripción” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina”, señaló Insaurralde desde su cuenta de Twitter. El mensaje del funcionario coincide con la campaña lanzada por organizaciones políticas y sociales del kirchnerismo, que integran el espacio “La Patria es el otro”, para convocar a la militancia del Frente de Todos (FdT) a “romper la proscripción de Cristina” a través de pintadas y afiches que sostienen la consigna “CFK2023”.

