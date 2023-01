¿Cómo estará la semana del 23 al 29 de enero?

El lunes estará algo nublado, con una máxima de 32°C, mientras que el martes tendrá un calor intenso y una máxima de 34ºC; algunos días de la semana estarán inestables, con probabilidad de lluvias débiles o aisladas Lunes: Para hoy, se espera una jornada térmicamente muy tranquila, en un día sin arribo de aire caliente. El cuadrante este dominará completamente el lunes para evitar que el termómetro se desboque y nos lleve hacia una tarde de calor sofocante. Se espera un amanecer con cielo mayormente despejado y viento leve desde el río, con el mercurio saliendo desde 22ºC. Estas variables se conservarán a lo largo del día para contener al mercurio, que se estiraría hasta los 32ºC vespertinos. Por lo tanto, habrá una tarde calurosa, pero esto estará completamente alejado de un día sofocante. La noche cierra en 26ºC con ráfagas desde el este para atenuar la temperatura nocturna durante la medianoche y la madrugada. Martes: El martes será el día más difícil de la semana, aunque el día arrancará con una mínima no tan alta. Se esperan 23ºC al amanecer, con cielo algo nublado y viento moderado desde el noreste. A media mañana comenzará a trepar el termómetro rumbo a una tarde de calor intenso, con un importante arribo de nubosidad que nos ayudará a tapar un poco el sol. Se proyecta una máxima de 34ºC, por lo que será un día muy incómodo para aquellos a quienes les toque andar por la vía pública o trabajar a la intemperie. La noche trae algo de viento fresco desde el este de manera muy débil, en un cierre cálido con el mercurio marcando los 28ºC. En las últimas horas del día, podríamos tener una rotación al sudeste que nos daría algo de inestabilidad, con baja probabilidad de precipitaciones Miércoles: afloja la máxima El miércoles seguirá la senda de jornadas veraniegas, pero sin calor agobiante. Se estima un amanecer en 24ºC, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del noreste. Por suerte, la veleta rota antes del mediodía para avisar la llegada de aire más fresco desde el este y evitar una tarde sofocante. Se espera una máxima de 32ºC en una tarde parcialmente nublada y una noche con viento de moderado a regular desde el río para atenuar la temperatura en el cierre. Jueves: probabilidad de lluvias aisladas El jueves mostrará circulación de aire caliente desde temprano. Esto descenderá de forma inestable, y podría dejarnos algunas lluvias débiles desde temprano. Siguen las mínimas altas, con el termómetro saliendo desde 24ºC. Se aguarda por un día con poco y nada de sol, y con viento desde el sudeste por la tarde, como para tranquilizar al termómetro que se recortaría en 31ºC vespertinos. Los nubarrones nos acompañarán durante el día, con una posibilidad permanente de precipitaciones. La noche cerraría más estable, con el mercurio marcando 26ºC.

