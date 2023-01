Durante el 2022 el municipio de Brown resolvió 50 mil gestiones en forma virtual

El Municipio de Almirante Brown sigue potenciando el área de Atención al Vecino a través del 0800-222-7696 y en ese marco informó que durante todo el 2022 se recibieron más de 100 mil consultas e inquietudes y, en conjunto con las Delegaciones Municipales, en dicho período se lograron resolver más de 50 mil solicitudes de gestión. Con el objetivo de brindar información, responder consultas y resolver reclamos, durante todo el año pasado la Comuna gestionó miles de llamados vinculados a diferentes temáticas, gracias a un amplio horario de atención que se extiende de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, y los sábados de 9 a 13 horas. En este sentido, del total de esas llamadas (entre recibidas y realizadas durante el seguimiento de las consultas) se resolvieron exitosamente más de 50.000 gestiones, de las cuales la gran mayoría estuvo vinculada a luminarias, retiro de ramas en domicilios, vacunación y lo referido a los múltiples trámites que realiza el Municipio de Almirante Brown. Cabe destacar que en cada llamado recibido se asigna un número de gestión y se realiza un seguimiento del tema solicitado para verificar su resolución en tiempo y forma. Además, se contacta a las áreas correspondientes para agilizar la resolución de las consultas, en un trabajo articulado también con las Delegaciones Municipales. “Invitamos a los vecinos y vecinas a que utilicen nuestro 0800-222-7696 para evacuar consultas o realizar gestiones ya que es un canal de atención que funciona 12 horas diarias”, remarcó Mariano Cascallares. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, destacó por su parte que “durante todo el 2022 se concretaron más de 50.000 gestiones de forma telefónica gracias a una tasa de atención superior al 96 por ciento”, motivo por el que agradeció a todo el equipo municipal por su “compromiso y servicio con la comunidad” de nuestro distrito.

