Importante incendio se desató en una fabrica de Lanús

El fuego se desató este domingo alrededor de las 11 de la mañana en una fábrica dentro del Parque Industrial de Lanús. A pesar de la magnitud del mismo, no se informaron víctimas fatales ni heridos, solo daños materiales. Los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste (BVLO) trabajaron durante 4 horas para sofocar las llamas. “El trabajo de control de fuego y enfriamiento duró más de 4 horas”, precisaron desde personal de Defensa Civil de Lanús. Junto a los bomberos y Defensa Civil también trabajó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), efectivos policiales y Seguridad Ciudadana.

