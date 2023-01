El Movimiento Peronista Lomense recibió a los Reyes para el deleite de los más chicos

Los Reyes Magos se hicieron presentes en el centro deportivo José María Gatica de Ingeniero Budge con un marco espectacular repleto de niños. El evento fue encabezado por la concejal del Frente de Todos Vilma Gonzalez quien estuvo acompañadada por sus pares Pedro Jerez, la Concejala Sandra Ferreyro y el concejal Ruben Garrocho Hubo mucha espectativa en los principios del encuentro, también música, juegos, sorteo de juguetes y bicicletas con un cierre emocionante. El evento que comenzó a las 17hs también contó con la presencia de Rogelio Caceres Delegado de Villa Lamadrid, Alberto Conca, Subdelegado de Villa Lamadrid. En este marco la concejala Vilma Gonzalez nos comentó: “Es gran alegría para un militante ver la imagen de los chicos sonreír y jugar”, y agregó “Estoy agradecidisima con los vecinos que siempre aceptan la invitación y también a todos los que colaboraron, a los compañeros del del Frente Ciudadano Lomense que se portaron una vez más, y agradezco al equipo de Martin Insaurralde y a los concejales, el reconocimiento de Martin por todo el espacio que nos dio”, y cerró “nos gusta hacer esto que es militancia.” Por su parte el Concejal Pedro Jerez comentó: “Enorme placer venir acá con la compañera Vilma, es lindo ver siempre la sonrisa de los chicos, poder darles un regalo hacerlos felices y agradecer a Vilma por todo lo que hace, compartir con su gran equipo que colabora y hace que esté todo tan prolijo, da envidia ” Es lindo poder disfrutar con estos chicos, cientos de pibes felices es lo que nos pone muy contentos” Concejal Sandra Ferreyro: “Emocionada por que esto es un evento solidario, y cuando un chico te da una sonrisa te da toda esa energía para seguir día a día, así que agradecer a Vilma por invitarnos y ver a este galpón como le decimos nosotros lleno de niños y de sonrisas te dan ganas de llevarte el año por delante” “y que es lo que espera todo Ingeniero Budge y todo Lomas de Zamora que sigamos trabajando por los niños de Lomas de Zamora.

