Lula en Argentina: cuál será la agenda presidencial

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este domingo a la Argentina para cumplir una visita de Estado que incluirá un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, la firma de acuerdos bilaterales y la participación de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrollará en el Buenos Aires Sheraton Hotel. También trascendió una posible reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lula arribó en vuelo especial este domingo por la noche a la Aerostación Militar del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde fue recibido por el canciller Santiago Cafiero. Junto a Cafiero estaba el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, entre otras autoridades. “Buenas noches, desde Buenos Aires. Mañana será un lunes de intenso trabajo para retomar la sociedad entre Brasil y Argentina. Uno de los principales mercados de productos industriales brasileños, tercer mayor socio comercial de Brasil. ¡Hasta mañana!”, tuiteó Lula cerca de la medianoche, desde Argentina. Agenda presidencial de Lula en Argentina En lo que será su primera visita oficial al país, desde su vuelta al Palacio del Planalto, el jefe de Estado iniciará sus actividades el lunes a las 10.30, con la tradicional Ofrenda Floral al Libertador General San Martín, en la Plaza homónima, para luego trasladarse a la Casa de Gobierno, donde mantendrá una reunión con el presidente Fernández. Luego, en el Salón Blanco, realizarán la firma, junto a ministros de diferentes carteras, de acuerdos para cooperación en Soberanía Energética e Integración Financiera, Defensa, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Cooperación Antártica, según indicó la Cancillería argentina en un comunicado. Posteriormente, Fernández y Lula da Silva realizarán una declaración a la prensa a fin de comunicar los lineamientos básicos de los acuerdos suscriptos y de la declaración conjunta. Luego de compartir un almuerzo para ambas comitivas en el Salón Eva Perón, a las 15, ambos jefes de Estado participarán de la apertura de un Encuentro Empresarial en el Museo del Bicentenario, para más tarde ser parte de una actividad con representantes de diferentes organismos de derechos humanos. Según indica el cronograma oficial, a partir de las 19 los mandatarios se dirigirán al Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se realizará el Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña y se inaugurará la muestra fotográfica: “Pueblos Originarios- Guerreros del Tiempo” de Ricardo Stucker. Este domingo, trascendió la posibilidad de que Lula se reúna el día lunes con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro por separado fue confirmado por dos fuentes a la agencia Reuters. Encuentro político En tanto, el martes 24, a partir de las 10, Fernández y Lula participarán junto a los demás presidentes, representantes y delegaciones invitadas de la VII Cumbre de Presidentes de la Celac, que se llevará a cabo durante toda la jornada en un hotel céntrico del barrio de Retiro. El encuentro convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes.

