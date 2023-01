Fernández con Lula: “Vamos a potenciar el Mercosur”

Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron en “profundizar la relación estratégica” entre ambos países, además de impulsar el crecimiento del Mercosur, del cual son los principales socios, y también unificaron críticas hacia el expresidente Jair Bolsonaro. En una declaración conjunta a la prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, después de haber mantenido una reunión bilateral, Fernández calificó de “maravillosa” la jornada con su par brasileño y subrayó que es el “origen” de una “vinculación estrecha mucho más profunda que durará por las próximas décadas”.

