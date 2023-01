Cascallares y Fabiani junto a campeones Brownianos de artes marciales

En el marco del apoyo que el Municipio de Almirante Brown le brinda a las y los deportistas locales, Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani participaron de un encuentro con los deportistas especializados en artes marciales de nuestro distrito Walter Javier Mazzella y Sofía Landi. La actividad se desarrolló en el Palacio Municipal con el objetivo de intercambiar experiencias deportivas de cara a los futuros campeonatos que se llevarán adelante en las próximas semanas y que los tendrán como principales protagonistas. Walter Mazzella es oriundo de Rafael calzada y actual campeón argentino máster y organizador de eventos de Combat Jiujitsu, mientras que Sofía Landi es de Adrogué, también campeona argentina de combate, y en marzo tendrá una pelea internacional en México. Cabe mencionar que ambos recibieron acompañamiento por parte del Gobierno Municipal para que puedan solventar gastos y prepararse de la mejor forma para los respectivos campeonatos. “En Almirante Brown tenemos como una de las prioridades acompañar a nuestros deportistas que se desempeñan en distintas disciplinas para que sigan creciendo y puedan potenciar sus capacidades”, destacó Mariano Cascallares. Mientras que Juan Fabiani remarcó que ambos “son un verdadero orgullo para nuestro distrito y además un ejemplo de esfuerzo y perseverancia”. De la actividad participaron también el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el director General de Deportes, Juan Cruppi; la delegada de la localidad de Adrogué, María José Zandonadi, y el delegado de Rafael Calzada, José Canto, entre otras autoridades municipales.

