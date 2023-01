Este sábado llega la “Expo Verano” a la biblioteca Esteban Adrogué

En el marco de las actividades recreativas que el Municipio de Almirante Brown lleva adelante durante el periodo estival, este sábado 21 de enero las y los vecinos del distrito podrán participar de la “Expo Verano”, una muestra itinerante de trajes de baño de todas las épocas en la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué. Durante la jornada, que se desarrollará -con entrada libre y gratuita- a partir de las 17 horas, en la calle La Rosa N° 974, se exhibirán más de 300 prendas de todos los tiempos donadas por vecinas de distintos pueblos durante más de 10 años de investigación sobre los trajes de baño y sus usos. “Invitamos a las vecinas y los vecinos de nuestro distrito a que participen y disfruten de cada una de las actividades que promueve el Municipio con Juan Fabiani y todo el equipo, en esta ocasión con una nueva muestra en nuestra querida Biblioteca Municipal”, expresó Mariano Cascallares. En la oportunidad se llevará a cabo un recorrido por la historia de las mujeres a través de sus trajes de baño; y los cambios sociales y culturales que atravesaron quienes se animaron a des-cubrirse para disfrutar el verano, la arena y el mar. Allí se exhibirán trajes de baño que parten del año 1900 con clásicos culottes, seguidos de mallas de lana, además de compartir historias y anécdotas con las y los asistentes. Además de la muestra, a cargo de la museóloga, narradora y documentalista olavarriense Maribel García, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos y entretenimientos para toda la familia, y adquirir productos en los puestos de emprendedores, quienes también contarán con un espacio para la exhibición y venta de sus trabajos, entre ellos, sombreros, mallas, ropa interior y bijouterie. Cabe destacar que la muestra “Ellas al Desnudo” obtuvo la mención de honor del Premio Iberoamericano de Educación y Museos -Ibermuseos- y está vez llega al Municipio local a través del Instituto de las Culturas de Almirante Brown

