Una denuncia de la provincia de Buenos Aires causó que Netflix cambie sus términos y condiciones

La plataforma de streaming Netflix modificó sus condiciones de contratación en Argentina. Días atrás, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una denuncia de oficio imputando sus cláusulas abusivas que limitan los derechos de los consumidores. Se trata de una cláusula que imponía que los pagos realizados por el consumidor nunca serían reembolsables por la empresa, limitando la posibilidad de reclamo y estableciendo que nunca se otorgaría crédito en favor del usuario. Otra cláusula que imponía la renuncia de los consumidores a iniciar reclamos y a participar en acciones colectivas en defensa de sus derechos y una tercera que establecía que los términos de uso se regirían por leyes estadounidenses del Estado de Delaware, en violación al Código Civil y Comercial de la Nación. Además se adecuó la cláusula que condicionaba la cancelación de la suscripción, limitando los derechos de los usuarios y su libertad de contratar. Al menos 18 casas de bolsa elevaron sus objetivos de precios de las acciones de Netflix mientras aplaudían la incorporación de 7,66 millones de suscriptores que superaron fácilmente las estimaciones de 4,57 millones. El resultado fue impulsado por algunos de los contenidos más fuertes de la compañía, incluido “Merlina”, el spin-off de “Los Locos Addams”, su tercer programa de televisión más visto hasta la fecha, y el misterioso juego de asesinatos “Glass Onion”, su cuarta película más popular.

