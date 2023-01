Burlando cargó contra los rugbiers por el crimen de Fernando: “Matar les dio hambre”

En el marco de la decimosegunda jornada del juicio que se le sigue a ocho rugbiers acusado por el asesinato de Fernando Báez Sosa, esta martes habló Fernando Burlando, el abogado defensor de la familia de la víctima. El letrado apuntó nuevamente contra los rugbiers juzgados y senñaló con absoluta claridad que “matar les dio hambre”, mientras que dijo que espera “que las próximas declaraciones sean más reales” que la de Máximo Thomsen. Burlando habló con los medios antes de ingresar al Tribunal para la jornada número 12 del juicio. También, sobre el testimonio sorpresivo a cargo de Máximo Thomsen el lunes, Burlando destacó: “Le quedan pocas oportunidades para hablar, yo creo que ahora van a empezar a hacerlo”. También dijo: “Se ve que el llanto de la mamá de Thomsen generó algo emocional”. Luego agregaba el abogado de los familiares de Fernando Báez Sosa: “Espero que las próximas declaraciones sean más reales que las de Thomsen. No fue preparada, te das cuenta porque dice todo lo contrario a los videos. No fue guionada, su defensor ni siquiera entendía que pasaba”. Asimismo, añadió: “Es una pena que Thomsen ni siquiera haya sido inteligente para declarar. Ni siquiera escuchó a su abogado defensor. Parecía algo poco preparado sus dichos”. Acerca de la declaración de Juan Pedro Guarino, joven sobreseído de la causa, sostuvo que fue contundente y que “los salvajes”, en referencia a los acusados, entraron en shock: “Me dio pena que no aprovecharon para aclarar qué hizo cada uno”. “Ayer tenían la oportunidad de decir muchas verdades, pero fue una verdad a medias. Cuando querés quedar bien con Dios y con el diablo, solo quedas bien con el diablo”, aseveró Burlando. Los acusados en el juicio. Foto: NA. Otros conceptos Por último, resaltó que Graciela y Silvino, padres de la víctima, se fueron de la audiencia de ayer cuando la mamá de Blas Cinalli comenzó con su testimonio y resaltó que se enteraron de la sorpresiva declaración de Thomsen: “Se fueron porque no toleraron la situación. No están bien porque estamos en una instancia del juicio donde las cosas los afectan de una manera diferente”. “Entiendo que los familiares de los acusados están pasando por algo particular, pero los únicos condenados en vida y que conviven con la angustia y el dolor de haber perdido un hijo, son los padres de Fernando”, expresó.. Antes del ingreso de Burlando lo hizo el Fiscal Juan Manuel Dávila que sin manifestarse sobre lo ocurrido en la jornada de ayer señaló: “Se esperan peritos pedidos por la defensa y familiares de los acusados”. “Las declaraciones se esperan en cualquier momento. Entiendo que robustecen la teoría del caso”, indicó al finalizar. Con respecto a Hugo Tomei, abogado de los rugbiers, se mostró nuevamente apartado de dar testimonio a la prensa motivo por el cual solo dijo que siguen con los testigos pautados en la lista.

