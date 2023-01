Calor agobiante en once provincias: se esperan máximas entre 35 y 40 grados

Gran parte del centro y norte del país continúa afectado por altas temperaturas. Recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros. Gran parte del centro y norte del país sigue afectado este martes por otra jornada de calor agobiante con máximas pronosticadas entre los 35 y 40 grados, por lo que el Servicio Meteorológico mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas para localidades de diez provincias de esas regiones e incluyó a la Ciudad de Buenos Aires y al oeste de la provincia de Santa Cruz. La totalidad de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán se encontraban la mañana de este martes bajo advertencia meteorológica por temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. El SMN prevé para la tarde máximas de 39 grados en la ciudad de Santa Fe, 38 en Rosario y 39 en San Javier, mientras que en Entre Ríos se esperan 38 grados en Paraná, 38 en Nogoyá y 37 en Gualeguay. La alerta por temperatura que implican un “efecto leve a moderado en la salud” también se extiende al norte y centro de la provincia de Buenos Aires; el centro y este de Córdoba; la Ciudad de Buenos Aires; y a la mayor parte de Corrientes y Santiago del Estero, donde se prevé una máxima de 40 grados en la capital provincial. Hacia el norte del país, el nivel amarillo rige para el noreste de Salta, el noroeste de Chaco y la casi totalidad de la provincia de Formosa, que lideraba el ranking de temperaturas del país de las 8 con 28.1 grados en la ciudad capital.

