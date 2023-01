Se cayó Mercado Pago y Mercado Libre: por qué no funcionan

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre y su par Mercado Pago comenzaron a mostrar fallas, alertaron usuarios en redes sociales. También lo detectaron sitios especializados como Downdetector. Debido a los inconvenientes, varios usuarios reportaron fallas e inconvenientes al momento de ingresar a sus cuentas o bien al intentar realizar difernetes operaciones. “No te robaron la cuenta de mercadopago ni de mercadolibre. Se cayó todo en Argentina y Brasil…. Respira tranquilo/a”, reportó el usuario Tato en Twitter este lunes. Mercado Libre y Mercado Pago: qué pasó y por qué hay fallas Miles de clientes no pueden ingresar a su perfil ni utilizar los servicios de Mercado Libre. La falla afecta también a las empresas encargadas de las entregas de paquetes. La plataforma Downdetector confirmó lo que ya anticipaban los usuarios a través de Twitter: cortes y cierres de cuentas en Mercado Libre y Mercado Pago. Según la información del sitio, el pico de reportes se dio a las 9 de la mañana de este lunes. Ante el imprevisto, recomiendan a los usuarios contar con otras formas de pago, como efectivo o tarjetas bancarias. Las tarjetas de Mercado Pago continúan funcionando aunque la aplicación presente fallas. Otro usuario se lamentó por “no poder usar los fondos de Mercado Pago”, y usó la imagen del DT de la Selección, Lionel Scaloni, para darle el toque de humor a la situación. Fallas de Mercado Libre y Mercado Pago en el exterior De acuerdo a las opiniones de usuarios en las redes sociales, los inconvenientes también ocurrieron fuera del país. Además de Argentina, hubo fallas en el sistema en Uruguay y Brasil. “¿Alguien más tiene problemas para iniciar sesión en Mercado Libre y Mercado Pago?”, escribió la usuaria brasilera Estela. “Ruego que lo arreglen porque si no entregamos/despachamos los envíos hoy, nos echaran la culpa a nosotros!”, publicó la cuenta @ITprofesional en Twitter. Lo que sucede es que, para imprimir las etiquetas y realizar las entregas, las organizaciones requieren ingresar al sistema de Mercado Pago. Noticia en desarrollo.-

Both comments and pings are currently closed.