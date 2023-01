En la tercera semana del juicio declaran los rugbiers sobreseídos y padres de los acusados

En la 11va. audiencia prevista para este lunes fueron citados ocho testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos jóvenes que veraneaban en Villa Gesell junto a los ahora ocho imputados, quienes en un primer momento también fueron detenidos y que luego quedaron liberados por falta de pruebas. Los dos jóvenes que fueron sobreseídos en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, y los padres de algunos de los ocho rugbiers que son sometidos a juicio declararán ante el Tribunal de Dolores la tercera semana del debate, en la que además se cumplirá el tercer aniversario del hecho, por lo que los padres del estudiante de abogacía harán un acto en su homenaje. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que para la 11va. audiencia, prevista a partir de las 9 de del lunes en los Tribunales de Dolores, ubicados en Belgrano 141, fueron citados ocho testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos jóvenes que veraneaban en Villa Gesell junto a los ahora ocho imputados, quienes en un primer momento también fueron detenidos y que, con el avance de la causa, quedaron sobreseídos por falta de pruebas en su contra. Informantes cercanos a la acusación dijeron a Télam que Guarino y Milanesi enfrentarán una declaración “muy delicada”, ya que al ser citados como testigos tienen la obligación de decir verdad y con sus dichos podrían incriminar a sus amigos o bien autoincriminarse, lo que obligaría al tribunal a suspender sus testimonios ya que nadie está obligado a declarar contra sí mismo . La lista de testigos incluye a Santino Franco Massagli, José Aníbal Leguiza y Juan Ignacio Neme Correa, tres amigos de Blas Cinalli, uno de los ocho imputados, con quienes intercambió mensajes escritos y de audio por la aplicación WhtasApp tras el hecho, entre ellos.

