Zoonosis Brown rescató a 23 gallos de riña luego de un allanamiento policial

El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis del Municipio de Almirante Brown puso a resguardo a 23 gallos de riña que fueron rescatados al término de un operativo de la Policía Bonaerense en una vivienda de Don Orione del que participó Zoonosis protegiendo a los animales.



Desde la Comuna browniana se indicó que los gallos quedaron en guarda judicial a cargo de las entidades proteccionistas de la región que realizan una invalorable tarea para el cuidado de los animales en general en nuestro distrito. La intervención oficial permitió desbaratar esta forma de maltrato animal en un domicilio de la jurisdicción policial de Don Orione, quedando los gallos rescatados a disposición de Zoonosis Brown que dispuso un operativo especial con un móvil y personal para concretar el resguardo y el posterior traslado de los animales para el cuidado de las entidades proteccionistas. El operativo fue realizado en principio por personal policial del Comando de Patrullas de Almirante Brown que se comisionó por un llamado al 911 a la calle Arias en virtud de que en ese lugar se estaría llevando a cabo un evento de riña de gallos. Con la autorización judicial correspondiente se concretó el allanamiento del inmueble y allí se encontró en su interior a 43 personas y a 23 gallos de riñas. También se secuestró una gran cantidad de material como balanzas para pesar a los gallos, pinzas, alimento, picos de pelea, jaulas de traslado para los animales, remeras y energizantes. Mariano Cascallares destacó la tarea policial y de Zoonosis Brown indicando que “gracias a todo el trabajo del equipo, los gallos ya se encuentran a resguardo, fuera de peligro y recuperándose, al tiempo que el intendente interino browniano Juan Fabiani resaltó “la velocidad y el profesionalismo con el que se accionó para desarticular esta riña de gallos y preservar a los animales que es lo más importante”. Finalmente trascendió que el propietario de la vivienda en la que se realizaban las riñas, de 39 años de edad, fue aprehendido por las fuerzas policiales intervinientes y quedó a disposición de las autoridades del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

