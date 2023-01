Conmoción en Santa Fe: una niña murió tras realizar el peligroso reto viral de TikTok

Milagros tenía 12 años y falleció el viernes pasado, en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez luego de intentar realizar un reto viral de TikTok conocido como blackout challenge, o, en español, “el desafío del apagón”

La niña murió tras quedarse sin aire y fue su familia quien dio a conocer el caso en redes sociales, donde busca concientizar sobre los peligros de este tipo de “juegos”. “Hola a todos. Mi nombre es Lali. Hago público esto que estoy viviendo. Ella es Milagros, mi sobrinita, quien hoy (viernes) perdió la vida haciendo un reto de TikTok. Por favor pido que compartan. Mi familia y yo no tenemos consuelo”, publicó la mujer junto a una foto de la nena. Según aclaró la tía, además, la niña fue alentada por unas amigas a cumplir con el reto, y accidentalmente se ahorcó. En esa línea, la mujer pidió estar a “atentos a las búsquedas de los más chicos en las redes sociales”.

La tía de Milagros pidió que se viralice la situación para evitar futuras muertes. Foto: @laly.luque.98

La despedida del colegio

El caso de la menor de edad que perdió la vida en un desafío viral en una de las redes sociales conmocionó a la sociedad de Capitán Bermúdez, pero en particular a la comunidad educativa de la Escuela 223 “Tte. Gral. Pablo Ricchieri”. “Acompañamos a la familia de nuestra alumna en este terrible momento”, comunicaron desde la entidad y expresaron que la recordarán como “una gran alumna, compañera, dulce, buena y bondadosa”, señala un comunicado. Desde la escuela pidieron por descanso eterno y evocaron que “brille para ella la luz que no tiene fin”.

Peligrosos antecedentes sobre “el desafío del apagón”

En enero de 2021, dos niños murieron por el peligroso juego del “ahorcado” de TikTok, pero del juego no solo participan menores sino jóvenes y hasta adultos, que aceptan los desafíos. El viernes 22 de enero de 2021, una niña de 10 años falleció en Italia por asfixia tras realizar este reto. La pequeña colocó un cinturón alrededor de su cuello que acabó con su vida. Era nacida en la ciudad de Palermo, Italia. La joven fue encontrada en el baño de su domicilio por su hermano de tan solo cinco años. Como consecuencia de lo ocurrido Italia ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas de aquellos usuarios menores de 13 años. Otro niño de 12 años falleció en el mes de noviembre de ese mismo año en Chile, también con motivo del desafío. Fue descubierto muerto en su habitación junto a un temporizador. Otros menores han tenido más suerte gracias a que sus padres los encontraron en el último momento de la realización del reto. Publicó en Facebook las fotos del cuello de su hija donde se aprecia la marca que la dejaron en el cuello los cordones de las persianas que utilizó para llevar a cabo el reto.

Blackout challenge, el juego más peligroso de Tik Tok.

¿Qué es el blackout challenge y por qué es tan peligroso?

El reto viral, que se llama “blackout challenge”, consiste en aguantar la respiración el mayor tiempo posible hasta desmayarse. En la actualidad, el desafío cuenta con decenas de casos que terminaron siendo mortales.

