Continua la conmoción por el asesinato del concejal de Berazategui

Vega era concejal del Frente de Todos, y el sabado fue atacado a tiros en el predio ubicado en Monroe y Alsina, en jurisdicción del mencionado distrito del sur del conurbano. Fuentes policiales informaron a Télam que la víctima fue a pasar el día al club junto a su pareja, llamada Valeria Mari (45), hasta que en el sector de las piletas apareció la expareja de la mujer. El agresor efectuó varios disparos y Vega recibió 11 heridas de arma de fuego que le ocasionaron la muerte casi en el acto. El agresor fue identificado como Enrique Alberto Florentín. Fuentes policiales informaron a Télam que luego del ataque, Florentín huyó a bordo de una Renault Kangoo blanca que apareció estacionada frente a su domicilio de Ranelagh, en Berazategui, y se suicidó. La fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Quilmes, dispuso una serie de medidas. El club Argentino de Quilmes difundió un comunicado en el que transmitió sus “condolencias a los familiares de la víctima”. “Por órdenes de la fiscalía interviniente, ha dispuesto el cierre de las instalaciones a efectos de permitir el trabajo de los funcionarios policiales”, indicó la institución y agregó que han “brindado toda la colaboración a los investigadores, como ser: grabaciones de las cámaras de vigilancia y declaraciones del personal de seguridad y trabajadores que se encontraban en el lugar”.

