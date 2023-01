El municipio realizó operativos viales con controles de alcoholemia en Longchamps

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Agencia de Seguridad Vial y con asistencia de la Policía Bonaerense, llevó adelante durante el fin de semana importantes controles viales preventivos de tránsito en la localidad de Longchamps durante los cuales se secuestraron 90 licencias de conducir, 18 autos y 6 motos por diferentes irregularidades, además de la realización de controles de alcoholemia con resultados positivos. Los trabajos se concentraron principalmente en la zona comprendida por las calles Dr. Chiesa y Rivadavia, en el marco de un intenso trabajo ejecutado en forma permanente en las diferentes localidades del distrito en los puntos más conflictivos para prevenir faltas de tránsito, controlar la documentación de los rodados y evaluar los niveles de alcoholemia de las y los conductores, previniendo además la realización de picadas. En este sentido, durante este fin de semana en Longchamps se secuestraron un total de 90 licencias de conducir, 18 autos, 6 motos por diferentes irregularidades y también se detectaron 14 casos de alcoholemia positiva. Desde la Comuna indicaron que estos controles sorpresivos y preventivos continuarán realizándose principalmente por la noche en puntos clave del distrito, los cuales incluirán el pedido de documentación obligatoria, verificación del cumplimiento de la normativa de tránsito vigente, controles de alcoholemia y la prevención de picadas. “Seguimos trabajando muy fuerte para que en Almirante Brown haya un Estado Municipal presente que cuide a los vecinos y vecinas”, remarcó Mariano Cascallares, quien subrayó que “estos operativos se llevan adelante todas las semanas en diversos rincones de la Comuna”. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani destacó que “uno de nuestros principales objetivos es hacer que nuestra comunidad viva mejor, más tranquila y segura”.

