Combustibles: rige a partir de hoy el aumento del 4% en las naftas y el gasoil

La petrolera Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, aplicó el aumento del 4% en los combustibles a partir de las 0 hora de hoy, en el marco del acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con las petroleras en noviembre pasado. A fines de noviembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el acuerdo con las petroleras para que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% hasta marzo de este año. La firma comunicó ayer que con la actualización de los precios busca “absorber mínimamente los incrementos de los precios de los biocombustibles, el aumento de costos logísticos, y la variación del tipo de cambio oficial que afecta el precio de las materias primas que utilizamos para la producción de combustibles”. De esta manera, las empresas aplicaron en diciembre un primer incremento en el marco de este entendimiento, pero en enero aceptaron que el aumento pautado se aplique a partir del 15 de enero para evitar un mayor impacto inflacionario. En consecuencia, se estima que el precio de la nafta súper pasaría a ser de $157 el litro mientras que la nafta premium rondaría los $192,20. Por otro lado, el valor del diésel ascendería a $168,60 y el biodiésel quedaría en $230. La suba pautada por el Ministerio de Economía determina que en el mes de marzo, el Gobierno y los CEO de YPF, Axion, Puma y Shell, las cuatro principales petroleras del país, se vuelvan a reunir para delinear el resto del año. Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a garantizar el acceso a divisas para las empresas -sobre todo para el abastecimiento de lubricantes- y acordó reducir temporalmente impuestos en la importación de combustibles a los efectos de garantizar abastecimiento para los sectores del agro. Siendo Raízen la primera en dar a conocer el aumento, se esperar que las demás petroleras hagan lo propio en los próximos días. En 2022, fueron aplicados un total de siete aumentos a los combustibles.

