Con forestación y más infrastructura avanzan las obras del parque de Don Orione de ocho hectareas

El Municipio de Almirante Brown informó que las obras en el Parque Don Orione de la localidad de San Francisco de Asís que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas de la Nación registran un avance del 70 por ciento y actualmente se construye el cerco en el frente del predio y continúa la colocación de luces LED, además de trabajos de forestación. La obra se lleva adelante en el espacio de ocho hectáreas ubicado frente a la manzana 32 del complejo habitacional, donde se trabaja en la instalación de senderos, espacios naturales y especialmente en la forestación del predio. También se concreta la colocación de las últimas luminarias con tecnología LED en áreas internas y externas. Cabe señalar que en el lugar ya se construyeron veredas y un anfiteatro, estaciones de juegos y pic-nic, estacionamiento, y se realizó además la plantación de árboles y arbustos nativos propios de la región, un trabajo que incluyó la instalación de un sistema de riego y bombas. También se llevaron adelante tareas de parquización con tierra negra y césped. Por otro lado, se prevé que próximamente comenzarán a construirse los tres módulos sanitarios previstos en la obra, que estarán ubicados en diferentes sectores del predio, y el portal de ingreso, según lo comunicado por el Municipio que conduce el intendente interino, Juan Fabiani. “Nos enorgullece el avance de las obras del Parque Don Orione que se construye a todo ritmo a través del programa Parques Argentinos, en nuestra localidad de San Francisco de Asís. Le agradecemos al ministro Gabriel Katopodis y al equipo de Obras Públicas de la Nación por construir en Almirante Brown el primero de los 30 parques argentinos de nuestro país”, expresó Mariano Cascallares. Vale recordar que el imponente proyecto, se enmarca en el Programa Federal Parques Argentinos, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país. Dicho parque va a transformar no solamente Don Orione sino el resto del distrito, y en él a partir de su próxima apertura se podrá disfrutar de diversas actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas destinadas a todas las familias y los vecinos brownianos.

