Construyen un puente vehicular sobre el arroyo del Rey para potenciar la conectivida en Burzaco

El Municipio de Almirante Brown avanza con la construcción de un puente vehicular de hormigón en la calle Cuyo, sobre el Arroyo del Rey, para potenciar la transitabilidad, la accesibilidad y la circulación en toda la zona del Parque Industrial de Burzaco y los barrios de esa zona. Los trabajos se ejecutan en el marco de la obra “Desagües Pluviales-Burzaco Sur” que representa una gigantesca mejora a través del saneamiento de 320 hectáreas en Burzaco y Longchamps para el beneficio de más de 72.000 vecinos y vecinas. En este sentido, el nuevo puente vehicular de dos manos se ubica sobre el mencionado arroyo y debajo de la desembocadura del desagüe. Se trata de una alcantarilla de hormigón armado de 12,34 metros por 12.50 metros, colocada sobre diez pilotes de 12 metros de profundidad, que también puede utilizarse como cruce peatonal. “En el marco de esta importante obra hidráulica llevamos adelante la colocación de un nuevo puente vehicular para potenciar la vinculación en el interior del Parque Industrial de Burzaco, que también está en constante crecimiento”, remarcó Mariano Cascallares. El intendente interino, Juan Fabiani, subrayó además que esta obra hidráulica -que ya se encuentra en su etapa final- contempla también la construcción de unos 400 sumideros y la creación de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubica en un predio ubicado detrás de la empresa Angeletti, en proximidades del barrio Sakura de Burzaco.

