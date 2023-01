El municipio suma jornadas de vacunación contra el covid en las delegaciones

El Municipio de Almirante Brown realizó una importante jornada de vacunación contra el Covid-19 en la Delegación de José Mármol y replicará la iniciativa este jueves 11 y viernes 12 de enero en la Delegación Municipal de Rafael Calzada. La vacunación en la flamante delegación de José Mármol, situada en el cruce de Molina y Bynnon, contó con la presencia de una gran cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron para completar el esquema inicial y también aplicarse las dosis de refuerzo. Siguiendo esa línea, este jueves y viernes la jornada de vacunación itinerante se traslada hasta la Delegación de Rafael Calzada, ubicada en Martín Miguel de Güemes 1945, de 9 a 13 horas. Desde la Secretaría de Salud local precisaron que estas jornadas se suman a las postas fijas que se realizan de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Ituzaingó N° 319); el CAPS N°12 “Don Orione” (Carcarañá y Eva Perón), y el CAPS N°23 “Glew Sur” (Zufriategui N° 3550), además de los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez. En paralelo se avanza también con la vacunación pediátrica indicada a niños y niñas a partir de los 6 meses y hasta los 3 años inclusive en los CAPS N°11 “La Gloria” de San José (La Calandria N°1630); CAPS N°31 “Burzaco” (Alsina N°2116); el CAPS N°16 “Rafael Calzada” (San Martín N°4900). En todos los casos, desde el Municipio de Almirante Brown recordaron a los vecinos y vecinas que se acerquen a las postas de vacunación utilizando barbijo. “Seguimos con la campaña de vacunación federal, libre y gratuita contra el Covid, en la que además de las postas fijas en los CAPS sumamos nuevos espacios itinerantes para que los vecinos y vecinas sigan avanzando con la inmunización para evitar rebrotes”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani subrayó el “enorme trabajo mancomunado con los Gobiernos Nacional y Provincial para cuidar a nuestra comunidad”.

