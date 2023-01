Emiratos Árabes Unidos prohíbe el consumo de productos plásticos de un solo uso

Emiratos Árabes Unidos aprobó una resolución que prohíbe, a partir del 1 de enero de 2024, la importación, producción y circulación de productos plásticos. Bolsas, cubiertos y recipientes no podrán usarse con el objetivo de proteger el medioambiente y reducir los residuos de este tipo. La agencia de noticias oficial emiratí WAM explicó que esta medida va más allá de la ilegalización de las bolsas de plástico de un solo uso e incluye también las bolsas biodegradables. En este mismo contexto, “a partir del 1 de enero de 2026 se prohíbe la importación, producción o circulación de los productos de plástico de consumo como vasos, tapas para refrescos, recipientes para alimentos y cajas de espuma de poliestireno”. ¿Qué busca la medida? Además, la resolución les pide tanto a autoridades competentes como a los consumidores aplicar y ratificar los mecanismos y prácticas para reducir la producción y consumo de los productos de uso único, que incluyen las cajas y envoltorios fabricados parcial o totalmente con materiales plásticos. Según publicó WAM, el objetivo de esta medida es “reforzar y promover el principio de sostenibilidad ambiental a nivel federal y local para cuidar del medioambiente de la contaminación derivada del consumo de estos productos”. Contaminación en el océano por residuos plásticos. Foto: REUTERS. Algunos emiratos del país como Dubai adoptaron el pasado 1 de julio de 2022 esta política de limitar las bolsas de plástico de un solo uso, además de aplicar una tarifa por su compra en todas las tiendas como primera medida disuasoria. De esta forma, Dubai anticipa la aplicación de medidas verdes con vistas a la próxima cumbre internacional sobre cambio climático de las Naciones Unidas COP28, que está prevista que se celebre entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023.

Both comments and pings are currently closed.